Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - НаБАДяжили Панацея за немалые деньги. Кто продаёт...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- НаБАДяжилиПанацея за немалые деньги. Кто продаёт владимирским пенсионерам таблетки от всех болезней? И что об этом думают врачи?- Ключи от новой жизниЭти ключи открыли дверь в новую жизнь. Благодаря нацпроекту 29 семей Коврова смогли переехать из аварийного дома.- Камила, мы с тобой!Растопить лед в сердцах судей. Владимирцы присоединились к всероссийскому флешмобу в поддержку Камилы Валиевой.