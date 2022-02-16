Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- НаБАДяжили
Панацея за немалые деньги. Кто продаёт...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- НаБАДяжили
Панацея за немалые деньги. Кто продаёт владимирским пенсионерам таблетки от всех болезней? И что об этом думают врачи?
- Ключи от новой жизни
Эти ключи открыли дверь в новую жизнь. Благодаря нацпроекту 29 семей Коврова смогли переехать из аварийного дома.
- Камила, мы с тобой!
Растопить лед в сердцах судей. Владимирцы присоединились к всероссийскому флешмобу в поддержку Камилы Валиевой.