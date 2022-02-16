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Ненастье в многоквартирном доме...
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Ненастье в многоквартирном доме Ставрова. Почему крышу не ремонтируют уже несколько лет?
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Литературные предпочтения "Рекорд Оркестра". И новая песня "Ай лав ю" - в подарок владимирским зрителям.