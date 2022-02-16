Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Дождь в квартирах Ненастье в многоквартирном доме...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Дождь в квартирахНенастье в многоквартирном доме Ставрова. Почему крышу не ремонтируют уже несколько лет?- Важная помощьПомочь с продуктами, лекарствами и даже отвезти в больницу. Где одиноким людям получить помощь в непростое время пандемии?- Звездная книжная полкаЛитературные предпочтения "Рекорд Оркестра". И новая песня "Ай лав ю" - в подарок владимирским зрителям.