«Оживить» карту можно через сайт «Владикарда», открыв историю поездок. В ней указаны дата, время, номер маршрута и момент списания средств. Через 1-2 дня после погашения долга счёт вновь будет активирован.

Жители Владимира всё чаще жалуются, что их банковские карты без видимых на то причин попадают в стоп-лист. Как следствие, горожане не могут оплатить ими проезд в общественном транспорте. Кондукторы вынуждены высаживать таких пассажиров.С несовершенством системы сталкиваются не только взрослые, но и дети. В соцсетях появляется немало постов о том, что ребенка «попросили» сойти. Владимирцы уверяют, что во время оплаты баланс их карт не был нулевым, но платёжное средство всё равно забанили.В компании «Владикард» пояснили, что система работает по принципу отложенного списания. Терминал регистрирует транзакцию без запроса в банк, а списание происходит через несколько часов.«Если в этот момент средств на счету будет недостаточно, то банк-эквайер добавит вас в стоп-лист до погашения задолженности», - уточнил оператор безналичной оплаты.«Оживить» карту можно через сайт «Владикарда», открыв историю поездок. В ней указаны дата, время, номер маршрута и момент списания средств. Через 1-2 дня после погашения долга счёт вновь будет активирован.