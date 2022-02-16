«Оживить» карту можно через сайт «Владикарда», открыв историю поездок. В ней указаны дата, время, номер маршрута и момент списания средств. Через 1-2 дня после погашения долга счёт вновь будет активирован.
Жители Владимира всё чаще жалуются, что их банковские карты без видимых на то причин попадают в стоп-лист. Как следствие, горожане не могут оплатить ими проезд в общественном транспорте. Кондукторы вынуждены высаживать таких пассажиров.
С несовершенством системы сталкиваются не только взрослые, но и дети. В соцсетях появляется немало постов о том, что ребенка «попросили» сойти. Владимирцы уверяют, что во время оплаты баланс их карт не был нулевым, но платёжное средство всё равно забанили.
В компании «Владикард» пояснили, что система работает по принципу отложенного списания. Терминал регистрирует транзакцию без запроса в банк, а списание происходит через несколько часов.
«Если в этот момент средств на счету будет недостаточно, то банк-эквайер добавит вас в стоп-лист до погашения задолженности», - уточнил оператор безналичной оплаты.
«Оживить» карту можно через сайт «Владикарда», открыв историю поездок. В ней указаны дата, время, номер маршрута и момент списания средств. Через 1-2 дня после погашения долга счёт вновь будет активирован.