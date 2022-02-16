Роспотребнадзор обнародовал измененные правила поступления в ВУЗы. Они вступят в силу 1...

Роспотребнадзор обнародовал измененные правила поступления в ВУЗы. Они вступят в силу 1 марта.Теперь университеты не будут проводить собственные испытания вместо ЕГЭ. Вступительные экзамены станут дополнительными. Выбор, какое из испытаний проходить, остается только за выпускниками средних профессиональных образовательных учреждений. Победителям олимпиад также урезали льготы. Заявление теперь можно подать только на одну обучающую программу, а сами документы максимум в пять ВУЗов.