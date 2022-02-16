Пенсионерка была вынуждена подать на них в суд.

В Селивановском районе суд признал незаконным отказ жилищной комиссии в улучшении жилищных условий для 99-летней участницы Великой Отечественной войны.Женщина имеет инвалидность и живёт в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит. В жилище нет канализации, а ванная и туалет требуют ремонта. Её доводы о необходимости поставить её на учёт для улучшения условий не убедили чиновников. Пенсионерка была вынуждена подать на них в суд.В результате Селивановский районный суд удовлетворил требования истца. Решение комиссии признано незаконным.Решение пока не вступило в законную силу.