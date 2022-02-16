На упаковках отсутствовали средства идентификации и акцизные марки.

Владимирской таможней выявлена крупная партия контрафактных сигарет. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель ведомства Наталья Одинцова.Во время проверки склада магазина в Петушках обнаружено более 700 пачек табака без маркировки.На упаковках отсутствовали средства идентификации и акцизные марки.«Мероприятие проводилось вместе с сотрудниками Роспотребнадзора. Товар передан им для принятия мер», - уточнил начальник отделения по контролю за ввозом и оборотом товаров Владимирской таможни Сергей Хлебцов.