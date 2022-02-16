Администрация Владимирской области передала в безвозмездное пользование государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника неиспользуемое здание в Суздале. Там будет оборудовано

Администрация Владимирской области передала в безвозмездное пользование государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника неиспользуемое здание в Суздале. Там будет оборудовано фондохранилище крупнейшего на территории Золотого кольца музейного комплекса. Об этом ТАСС рассказал гендиректор музея Сергей Рыбаков. Сейчас музейные коллекции насчитывают около 450 тыс. предметов и хранятся на общей площади около 2 тыс. кв. метров. Отсутствие места не позволяет