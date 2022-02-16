В жилищно-коммунальной службе № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) идет активная подготовка к ..

В жилищно-коммунальной службе № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) идет активная подготовка к весеннему половодью.В связи с аномально снежной зимой и, прогнозируемой тёплой весной, ожидается сложная паводковая обстановка.В ходе подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья, разработан подробный план мероприятий с целью предотвращения вероятных негативных последствий.В первую очередь, созданы оперативные группы по обеспечению реализации мероприятий в период весеннего половодья. На производственных участках жилищно-коммунальный службы №4 (г. Владимир) налажена организация взаимодействия с командованием воинских частей и органами местного самоуправления.Специалистами службы выявлены зоны возможного подтопления, а также объекты, попадающие в данную зону. Дана оценка технического состояния зданий и сооружений в зонах предполагаемого подтопления.Специалистами службы проводится ежедневный обход ливневых канализационных колодцев, водоприемных и водопропускных оголовков и каналов.Запланированные меры предусматривают также проверку и подготовку к пропуску паводковых вод водоотводящих сетей, устройств и сооружений, устранение имеющихся завалов и засоров, запорных устройств перед канализационно-насосными станциями и очистными сооружениями.В жилищно-коммунальной службе № 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Западному военному округу) будут мобилизованы все силы и средства для безаварийного прохождения периода паводка.