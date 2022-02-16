Однако у общественников остались претензии к маркировке еды.

Владимирские общественники проверили ряд сетевых магазинов на наличие просрочки на прилавках. В центре внимания - мясо и молочная продукция.«Практика показывает, что если торговые точки нарушают сроки хранения, то именно в этом сегменте. После последнего визита, который состоялся две недели назад, произошли кардинальные изменения, когда активисты нашли в магазине три тележки испорченной еды. Сейчас такого нет», - пояснил координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Семёнов.Он добавил, что остались претензии к маркировке. Встречаются товары с наклейками со сроком годности, которые плохо закреплены на упаковке. В таких случаях нет уверенности, что товар не просрочен.«Непонятно - переклеивали эту наклейку или нет. Такого быть не должно, и мы обращаем внимание руководства сети на это. Если они не сделают выводы, то мы будем жаловаться в Роспотребнадзор», — пригрозил Дмитрий Семенов.