В условиях пандемии их труд особенно важен. Каждый день сотрудники социальных служб помогают...

В условиях пандемии их труд особенно важен. Каждый день сотрудники социальных служб помогают пенсионерам, инвалидам и людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Какие направления добавились в период ковидных ограничений? Выяснила наша съемочная группа.Первым делом - в аптеку и магазин. Подопечные ждут не с пустыми руками. В сфере соцобслуживания Наталья Перехрест работает уже шестой год. Помогает педагогическое образование. В прошлом учила детей музыке. Пожилые люди также требуют заботы. При выборе продуктов особое внимание - качеству. И сроку годности.Наталья Перехрест, социальный работник:- Большинство наших подопечных - больные люди, которые страдают многими хроническими заболеваниями. Поэтому к этому относимся очень аккуратно.Во Владимирской области услугами социальных работников на дому ежегодно пользуются около 30 тысяч человек. Инвалиды, пожилые или одинокие люди, которым не к кому обратиться за помощью. В условиях пандемии спрос на работу социальных служб вырос.Галине Калашниковой 84. Живёт одна. Сегодня Наталья, как обычно, поможет ей по дому, приготовит обед. По словам самой Галины Павловны, соцработник стала для неё и другом. С помощью Натальи Галина Павловна даже освоила смартфон.Галина Калашникова, пенсионерка:- Она находит талоны к врачам, я хожу к эндокринологу - диабет, хожу к кардиологу - инфаркт. И хожу к терапевту по всем болезням. И она достаёт талоны. Едем мы туда с ней, она ждёт меня там. И оттуда привезёт домой.Сейчас в период коронавирусных ограничений - комплексные центры социального обслуживания доставляют медиков к пожилым людям на дом. С начала года таких поездок было около двухсот. И почти 600 человек привезли на прививку против ковида.Татьяна Семенова, и.о. директора Владимирского комплексного центра социального обслуживания:- Наши социальные работники вместе с волонтёрами доставляют в пункты вакцинации. У нас в учреждении есть даже специализированный транспорт, оборудованный специальным подъёмником, который так необходим для людей с ограниченными возможностями.Обратиться за поддержкой в пандемию пожилые владимирцы могут во Владимирский центр социального обслуживания населения. В том числе по номеру 8-800-450-01-21. Звонок на Единый социальный телефон - бесплатный.Максим Калашников, Семён Карпов. “Вести-Владимир”