Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик»....

Ленинский районный суд города Владимира вынес приговор бывшему директору ГБУ ВО «Облстройзаказчик». Ее признали виновной в получении взятки в значительном размере за незаконные действия, а также в растрате, то есть хищении чужого имущества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.Преступления выявлены Управлением ФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с прокуратурой города Владимира.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в сентябре 2020 года директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» предложила своему знакомому за денежное вознаграждение в сумме 80 тысяч рублей заключить по заведомо завышенной стоимости контракты на осуществление кадастровых работ по составлению технического плана и схемы, отображающей расположение сетей инженерно технического обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов. На данное предложение мужчина согласился и впоследствии передал ей взятку в указанном размере.После этого со 2 октября по 8 декабря 2020 года подсудимая заключила в рамках национального проекта «Здравоохранение» от имени ГБУ ВО «Облстройзаказчик» с подконтрольным пособнику индивидуальным предпринимателем контракты. Их стоимость составила от 130 до 170 тысяч рублей, тогда как рыночная стоимость была 17 400 рублей за каждый контракт. С октября по декабрь 2020 года подсудимая подготовила и подписала заявки в департамент архитектуры и строительства Владимирской области на оплату работ по контрактам, на основании которых деньги перечислены на подконтрольный ее пособнику расчетный счет в сумме более 1,5 млн рублей. С учетом средней рыночной стоимости ее работ при пособничестве своего знакомого растратила более 1,3 млн рублей.Вину в содеянных преступлениях подсудимая признала полностью, в ходе расследования уголовного дела заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Причиненный преступлением ущерб возмещен ею в полном объеме.Приговором суда ей назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и с лишением права занимать должности в государственных учреждениях,связанные с выполнением административно-хозяйственных функций на срок 3 года.Фото: https://pixabay.com/ru/