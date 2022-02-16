Селивановским районным судом признано незаконным решение жилищной комиссии об отказе в принятии на...

Селивановским районным судом признано незаконным решение жилищной комиссии об отказе в принятии на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 99-летней участницы Великой Отечественной войны.Жительница Селивановского района обратилась в суд с административным иском о признании незаконным решения жилищной комиссии администрации сельского поселения Новлянское Селивановского района об отказе в принятии ее на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.В обоснование иска указала, что является участницей Великой Отечественной войны, имеет инвалидность, проживает в доме 1940 года постройки, который ей не принадлежит, иного имущества у нее в собственности не имеется. Условия проживания в доме, с учетом ее возраста (99 лет), являются очень тяжелыми, в доме отсутствуют канализация, а также бытовые удобства в виде ванной и туалетной комнат, требуется проведение ремонта. Однако жилищная комиссия отказала в признании ее нуждающейся в улучшении жилищных условий. Данный отказ административный истец полагала необоснованным, в связи с чем обратилась в суд.Решением Селивановского районного суда от 9 февраля 2022 г. заявленные требования были удовлетворены: признано незаконным решение жилищной комиссии об отказе в принятии административного истца на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий.Фото: http://ru-tj.beta2.rian.ru/20150508/1015392947.html