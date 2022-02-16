На заседании комитета по промышленной политике и предпринимательству Законодательного Собрания...

На заседании комитета по промышленной политике и предпринимательству Законодательного Собрания Владимирской области обсудили вопрос об ограничении употребления детьми и подростками безалкогольных тонизирующих напитков. Депутатам предстоит разработать закон, регламентирующий продажу «энергетиков».То, что тонизирующие напитки – продукт, мягко говоря, не самый полезный, известно всем. Педиатры говорят, что излишние дозы кофеина у ребенка способны спровоцировать тахикардию, аритмию, повышение давления, бессонницу, нервные срывы, обмороки. Между тем, именно подростки – основная «целевая аудитория» «энергетиков». Дети зачастую употребляют их бесконтрольно, систематически и в больших количествах.Обращение в Законодательное Собрания с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних к тонизирующим напиткам поступило от уполномоченного по правам ребенка. Детальным рассмотрением проблемы занялись два профильных комитета – по промышленной политике и предпринимательству и по образованию. На совместное заседание пригласили также представителей профильных департаментов администрации области, Роспотребнадзора, инспекции по делам несовершеннолетних. Все стороны единодушно высказались за введение разумных ограничений. Во-первых, нужно определить возрастной порог: несовершеннолетним не следует продавать потенциально опасный продукт. Во-вторых, определить места, где можно и где нельзя торговать «энергетиками». Очевидно, что тонизирующим напиткам не место вблизи школ, спортивных и медицинских учреждений и т.п.Отдельной проработки потребует вопрос с правоприменением. Если закон будет принят, необходимо будет скорректировать и административное законодательство – то есть, ввести санкции за нарушения. А значит, определить органы и должностные лица, уполномоченные составлять протоколы и рассматривать дела, проинформировала пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области.Отметим, что подобные ограничения уже действуют в 18 российских регионах.Фото: https://www.pexels.com/