С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 116 972 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 февраля выявлено 2367 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 687 человек. Ещё 495 жителей подхватили опасный вирус в 203 сл. в Муромском, 546 сл. в Ковровском, 39 сл. в Петушинском, 33 сл. в Кольчугинском, 297 сл. в Александровском, 107 сл. в Юрьев-Польском, 62 сл. в Гусь-Хрустальном, 13 сл. в Судогодском, 3 сл. в Собинском, 18 сл. в г. Радужный, 199 сл. в Киржачском, 28 сл. в Камешковском, 26 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 29 сл. в Вязниковском,75 сл. в Суздальском, 1 сл. в СеливановскомС начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 116 972 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 31 666 заболевших во Владимире, 12517 - в округе Муром, 10816 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.