Технологии послужат для повышения безопасности на рельсах, по которым курсируют «Сапсаны», «Стирижи» и «Ласточки».

Во Владимирской области на железнодорожных путях установили 170 тепловизоров и 100 видеокамер. Технологии послужат для повышения безопасности на рельсах, по которым курсируют «Сапсаны», «Стирижи» и «Ласточки». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.Система контроля и наблюдения введена в эксплуатацию. Она смонтирована между станциями Петушки и Второво на отрезке в 94 км. Устройства будут передавать сигналы машинистам о появлении опасности на путях - выходе людей или животных.Аналогичную систему подключат между Второво и Вязниками на участке в 96 километров.Вдобавок, на станции в Добрятино за 13 млн рублей построили пешеходный переход со светофором и звуковой сигнализацией.