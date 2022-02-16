Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего...

Следком по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 60-летнего неоднократно судимого жителя Киржача, обвиняемого в покушении на убийство и незаконном проникновении в жилище.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, в дневное время 2 декабря 2021 года обвиняемый распивал спиртное в компании знакомых. В ходе распития алкоголя у мужчины возник словесный конфликт с присутствующими. С целью предотвращения возможных последствий, 44-летняя женщина вышла в другое помещение частного дома для того, чтобы вызвать полицию.Заметив это, обвиняемый решил совершить убийство женщины. С этой целью мужчина приискал нож и направился к потерпевшей, где нанес ей не менее 26 ударов ножом по голове и телу.Кроме этого, в ноябре 2021 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения незаконно проник в квартиру 70-летней жительницы Киржача. Вину в совершенных преступлениях мужчина не признал.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Киржачский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/