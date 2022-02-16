Зубры Муромского заказника переедут в репродукционный вольер Мещеры. Об этом сообщил сайт...

Зубры Муромского заказника переедут в репродукционный вольер "Мещеры". Об этом сообщил сайт парка.К самцу европейского зубра в деревне Савинская подселят ещё несколько самок. Таким образом планируется увеличить рост популяции животных. Самок заселят с телятами. Отметим, в репродуктивном вольере "Мещеры" уже обитают 4 самки из Муромского заказника и один самец из Нижнего Новгорода. В прошлом году на свет здесь появился один теленок. Молодая зубриная поросль оказалась более устойчива к заболеваниям и другим негативным факторам природы, сообщает пресс-служба парка.