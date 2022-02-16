Федеральный бюджет выделяет Владимирской области более 300 миллионов рублей на строительство спортивных комплексов. Из них более 225 миллионов потратят на завершение возведения ФОКа в

Федеральный бюджет выделяет Владимирской области более 300 миллионов рублей на строительство спортивных комплексов. Из них более 225 миллионов потратят на завершение возведения ФОКа в Коврове и реконструкцию стадиона «Олимп» в Селивановском районе. Ещё 100 миллионов пойдет на развитие современной спортивной инфраструктуры шаговой доступности в городах и сельской местности. «Физкультурно-оздоровительный комплекс в Коврове будет включать все