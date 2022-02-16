В деревне Малые Всегодичи состоялась масштабная реконструкция легендарной Петсамо-Киркенесской...

В деревне Малые Всегодичи состоялась масштабная реконструкция легендарной Петсамо-Киркенесской операции. Её посвятили памяти уроженца Коврова - Алексея Генералова, героя Советского Союза. О том, как воссоздали "44-ый" - Любовь Клюквина.Никаких сомнений - победили наши! Около семидесяти реконструкторов из Владимира, Коврова, Костромы и Москвы воссоздали одну из битв Петсамо-Киркенесской операции, известной как «десятый сталинский удар».В 1944-м году войска Карельского фронта и корабли Северного флота атаковали немецкий горнострелковый корпус, укрепившийся в Северной Финляндии и Норвегии. В бою с фашистами, защищая минометную позицию, погиб ковровчанин, Герой Советского Союза посмертно, Алексей Генералов. В реконструкции его роль отыграл земляк Егор Ухов. Генералову было всего 26 лет. Победа в сражении открыла СССР северные морские пути.Егор Ухов, реконструктор военно-патриотического проекта «Наследники Победы», г. Ковров:- Отголоски истории где-то хранятся в памяти. То есть ты понимаешь, что реально когда-то, 70 с лишним лет назад, люди также погибали, причем погибали с обеих сторон. Это огромное количество людей. В душе есть такая тревога, ответственность за людей.Ландшафт реконструкторы подобрали аутентичный: окраины села Малые Всегодичи на берегу реки Уводь похожи на окрестности населенного пункта Петсамо - сейчас это Мурманская область. Само сражение произошло 13 октября, но для реконструкции выбрали февраль. Сейчас проще: вместо скал можно использовать снежные глыбы. Организатор реконструкции, староста Малых Всегодичей Алексей Стрижов (он выступает в роли немца - горного егеря) рассказывает, что готовили площадку очень долго.Алексей Стрижов, реконструктор, староста деревни Малые Всегодичи Ковровского района:- Полтора месяца не выпуская из рук лопату. Я не покидал эти позиции, и днем, и ночью. Копаешь, лисы рядом бегают. Они уже настолько ко мне привыкли, что они даже не шугались. То есть они думают, что так и нужно, что тут человек копает. Под лед провалился. Пробовал переправу. Провалился по пояс под лед, ощутил, как говорится, весь кайф.Военную форму энтузиасты воссоздавали самостоятельно, некоторые образцы амуниции - оригинальные.Наталья Баранкова, реконструктор-медик:- В медицинской сумке обязательно есть обеззараживающий инвентарь. Для остановки кровотечения жгуты и целый арсенал бинтов. Все полностью соответствует той эпохе.Это уже вторая военная реконструкция в Малых Всегодичах. Столько людей деревня ещё никогда не видела - зрители приехали из разных городов и областей.Ольга, зрительница:- Мы не радумывая приняли решение поехать. Очень живо, очень близко. Я вздрагивала при каждом выстреле, сердце колотилось, кричалось "ура!".Михаил, зритель:- Работал пулемет около сорокопятки по дзоту - очень слаженно работал, молодец. Ну и когда в атаку пошли ребята. Очень красиво!Воссоздание боя 1944-го года - возможность увидеть воочию, как сражались наши предки, урок для молодого поколения - для сохранения памяти и осознания цены мирного неба над головой.Любовь Клюквина, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"