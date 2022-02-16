Инвестиции РЖД на территории Владимирской области за 2021 год составили 2,1 млрд рублей.
За 2021...
Инвестиции РЖД на территории Владимирской области за 2021 год составили 2,1 млрд рублей.
За 2021 год в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги на территории Владимирской области инвестировано 2,1 млрд рублей.
Значительный объем финансирования – 1 млрд рублей – был направлен на реконструкцию железнодорожного пути. Наиболее масштабные работы выполнены на участках Нечаевская – Вековка и Кондаково – Муром.
В рамках повышения безопасности на железнодорожном транспорте в 2021 году введена в эксплуатацию система для контроля и наблюдения железнодорожного пути на скоростных участках между станциями Петушки и Второво (94 км). Система состоит из порядка 170 тепловизионных камер и 100 видеокамер, установленных с обеих сторон железнодорожного пути. Поступающая с них информация позволяет оперативно выявлять и заранее уведомлять локомотивные бригады о появлении на пути людей, животных и машин, чтобы предотвращать происшествия. Также развернуты строительно-монтажные работы по оснащению такими системами 96 километров пути участка Второво – Вязники.
286 млн рублей было инвестировано в обновление оборудования и устройств электроснабжения, в том числе введена в эксплуатацию тяговая подстанция Владимир.
В рамках предупреждения травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры построен пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией на станции Добрятино общей стоимостью 13 млн рублей, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.