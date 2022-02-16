Инвестиции РЖД на территории Владимирской области за 2021 год составили 2,1 млрд рублей. За 2021...

Инвестиции РЖД на территории Владимирской области за 2021 год составили 2,1 млрд рублей.За 2021 год в развитие объектов инфраструктуры Горьковской железной дороги на территории Владимирской области инвестировано 2,1 млрд рублей.Значительный объем финансирования – 1 млрд рублей – был направлен на реконструкцию железнодорожного пути. Наиболее масштабные работы выполнены на участках Нечаевская – Вековка и Кондаково – Муром.В рамках повышения безопасности на железнодорожном транспорте в 2021 году введена в эксплуатацию система для контроля и наблюдения железнодорожного пути на скоростных участках между станциями Петушки и Второво (94 км). Система состоит из порядка 170 тепловизионных камер и 100 видеокамер, установленных с обеих сторон железнодорожного пути. Поступающая с них информация позволяет оперативно выявлять и заранее уведомлять локомотивные бригады о появлении на пути людей, животных и машин, чтобы предотвращать происшествия. Также развернуты строительно-монтажные работы по оснащению такими системами 96 километров пути участка Второво – Вязники.286 млн рублей было инвестировано в обновление оборудования и устройств электроснабжения, в том числе введена в эксплуатацию тяговая подстанция Владимир.В рамках предупреждения травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры построен пешеходный переход со световой и звуковой сигнализацией на станции Добрятино общей стоимостью 13 млн рублей, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.