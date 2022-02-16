Раскрываемость преступлений в регионе составила 36,8%.

В 2021 году во Владимирской области зарегистрировано 83 убийства, 197 случаев избиения с нанесением тяжкого вреда здоровью, а также 536 угроз убийством. Об этом, со ссылкой на региональное УМВД, рассказали во Владимирстате.Количество убийств увеличилось на 18,6%. На 10% выросло число краж (6861). Наркопреступления, мошенничества и вымогательства также показали рост. Заведено 19 дел об изнасиловании.На 30% реже стали грабить квартиры. На 2,5% уменьшилось число разбойных нападений.Раскрываемость составила 36,8%.