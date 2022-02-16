Владимирстат подвел итоги 2021 года по данным регионального УМВД. Как сообщили владимирские...

Владимирстат подвел итоги 2021 года по данным регионального УМВД.Как сообщили владимирские статистики, во Владимирской области в 2021 году было зарегистрировано 83 убийства (рост составил 18,6%), случаев избиения с нанесением тяжкого вреда - 197, угроз убийством - 536.Выросло в регионе количество краж – до 6861 случая (на 10%). Небольшой рост показали также наркопреступления, мошенничества и вымогательства.Реже стали обворовывать квартиры, количество таких преступлений снизилось на 30%. На 2,5% уменьшилось количество разбойных нападений. За год было заведено 19 дел по случаям изнасилования.Раскрываемость преступлений составила 36,8%.