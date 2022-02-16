На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 2367...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 2367 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 291 случай больше, чем накануне.
687 - во Владимире
546 - в Ковровском районе
297 - в Александровском районе
203 - в Муромском районе
199 — в Киржачском районе
107 - в Юрьев-Польском районе
75 — в Суздальском районе
62 - в Гусь-Хрустальном районе
39 — в Петушинском районе
33 - в Кольчугинском районе
29 — в Вязниковском районе
28 - в Камешковском районе
26 — в Гороховецком районе
18 — в Радужном
13 — в Судогодском районе
3 — в Собинском районе
1 — в Селивановском районе
1 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 116 972 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).