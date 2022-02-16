На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 2367...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 16 февраля лабораторно подтверждено 2367 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 291 случай больше, чем накануне.687 - во Владимире546 - в Ковровском районе297 - в Александровском районе203 - в Муромском районе199 — в Киржачском районе107 - в Юрьев-Польском районе75 — в Суздальском районе62 - в Гусь-Хрустальном районе39 — в Петушинском районе33 - в Кольчугинском районе29 — в Вязниковском районе28 - в Камешковском районе26 — в Гороховецком районе18 — в Радужном13 — в Судогодском районе3 — в Собинском районе1 — в Селивановском районе1 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 116 972 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).