В частности, деньги пойдут на предоставление субсидий городам и районам на строительство и реконструкцию газопроводов высокого, среднего, низкого давления, а также на прокладку вводов.

Во Владимирской области в ближайшие восемь лет на газификацию выделили более 1,6 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.«Учитывая многочисленные обращения жителей, я принял решение о запуске программы, предусматривающей дополнительное финансирование», − отметил врио губернатора Александр Авдеев.В частности, деньги пойдут на предоставление субсидий городам и районам на строительство и реконструкцию газопроводов высокого, среднего, низкого давления, а также на прокладку вводов. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе рассчитывать на возмещение затрат на подготовку внутридомового оборудования частных домовладений или квартир к приёму голубого топлива.Добавим, что в 2022 году на эти цели потратят 311 млн рублей, в 2023 году – 259, в 2024 – 294.