С 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2022 года добровольцы приняли 2679 заявок на поиск людей.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» подвели итоги работы во Владимирской области. Со дня основания организации прошло восемь лет.С 15 февраля 2014 года по 15 февраля 2022 года добровольцы приняли 2679 заявок на поиск людей. В городе пропали 1466 владимирцев, в лесу - 1213.Живыми найдены 2159 «потеряшек», мёртвыми - 313.«В неизвестном направлении ушли 484 ребёнка, из которых 472 найдены живыми, 12 - погибли. Заявки на поиск родных – 19. Все были найдены», - уточнили в поисково-спасательном отряде.Кроме того, зарегистрировано 96 неподтверждённых обращений. Ещё 92 жителя региона находятся в списке пропавших без вести.Силами отряда спасено 512 человек.