Преступник намеревался отправиться в Афганистан для участия в террористической деятельности. УФСБ...

Преступник намеревался отправиться в Афганистан для участия в террористической деятельности.УФСБ России по Владимирской области пресекло незаконную деятельность 22-летнего выходца одной из республик Центрально-Азиатского региона, который публично призывал к осуществлению террористической деятельности через интернет.На своей странице в Инстаграме он размещал в свободном доступе материалы, которые оправдывали терроризм и убеждали в его привлекательности. Также преступник вынашивал планы по попаданию в Афганистан для участия в террористической деятельности.По материалам ФСБ в июне 2021 года Следком России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».В январе 2022 года 2-й Западный окружной военный суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 2 годам колонии общего режима.