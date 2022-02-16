Второй день подряд мы видим рост суточной заболеваемости. И это после трех дней спада. Новых заражённых за сутки на 291 больше, чем накануне. Госпитализировано 146. На 136 меньше, чем днем ранее.

Второй день подряд мы видим рост суточной заболеваемости. И это после трех дней спада. Новых заражённых за сутки на 291 больше, чем накануне. Госпитализировано 146. На 136 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 116 972. В лидерах по приросту Владимир – 687 заболевших за сутки. Ковров на втором месте