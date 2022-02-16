Госдума 16 февраля приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. Вводятся новые отягчающие обстоятельства, рассказал в своем телеграм-канале спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума 16 февраля приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. Вводятся новые отягчающие обстоятельства, рассказал в своем спикер ГД Вячеслав Володин."Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, ужесточающие наказание для педофилов", – написал он.Володин напомнил, что нередко насилие над ребенком совершает человек, от которого зависит жертва. В связи с этим Дума вводит ряд отягчающих обстоятельств для преступников.Такими обстоятельствами будут являться проживание насильника с ребенком, наличие у него обязанностей по содержанию, воспитанию и защите прав несовершеннолетнего, а также если он работает в сферах образования и воспитания детей.Ужесточается наказание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. Виновному будет грозить до одного года лишения свободы, уточнил Володин.Вводится ответственность за преступления против половой неприкосновенности детей с использованием интернета – до шести лет лишения свободы.Спикер подчеркнул, что работа по защите детей продолжится. "Убежден, что за любое преступление против ребенка приговор должен быть жестким", – заключил Володин.Госдума 18 января приняла закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Норма с 1 февраля.