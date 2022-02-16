Здание бывшего ПУ №23 передали на баланс музея.

Администрация Владимирской области безвозмездно передала Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику неиспользуемое здание бывшего ПУ №23 в Суздале. В нём будет размещено фондохранилище учреждения. Об этом СМИ рассказал гендиректор Сергей Рыбаков.Сейчас коллекции ВСМЗ насчитывают порядка 450 тысяч экспонатов, которые хранятся на двух тысячах квадратных метров. Однако потребность составляет пять тысяч «квадратов».Нехватка не позволяет принимать новые археологические находки и другие предметы.В Минкульт уже направлена заявка на выделение денег на ремонт. По оценкам музейщиков, требуется порядка 80 млн рублей. Ещё 53 млн потребуется на покупку оборудования.