Плюсом в доход государства взыскана сумма взятки - 80 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Владимира 16 февраля приговорил бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» к условному сроку. Женщину обвиняли во взяточничестве.В сентябре 2020 года глава госучреждения предложила своему знакомому за денежное вознаграждение заключить контракты по заведомо завышенной стоимости. Подельник должен был выполнить кадастровые работы по составлению технического плана и схемы, отображающих расположение инженерных сетей. В том же месяце он передал чиновнице 40 тысяч рублей.В октябре она получила ещё 40 тысяч за аналогичные услуги. Контракт был заключен на обследование участка под девять фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории. Всего коммерсант получил за свои услуги 1,5 млн рублей.«Используя служебное положение женщина растратила 1,36 млн рублей», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.По совокупности преступлений экс-чиновнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 20 тысяч рублей. Вдобавок, Фемида лишила подсудимую права три года занимать руководящие посты. Плюсом в доход государства взыскана сумма взятки - 80 тысяч рублей.«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимая признала свою вину и возместила причинённый ущерб», - подчеркнули в облсуде.Приговор не вступил в законную силу.