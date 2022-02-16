Плюсом в доход государства взыскана сумма взятки - 80 тысяч рублей.
Ленинский районный суд Владимира 16 февраля приговорил бывшего директора ГБУ ВО «Облстройзаказчик» к условному сроку. Женщину обвиняли во взяточничестве.
В сентябре 2020 года глава госучреждения предложила своему знакомому за денежное вознаграждение заключить контракты по заведомо завышенной стоимости. Подельник должен был выполнить кадастровые работы по составлению технического плана и схемы, отображающих расположение инженерных сетей. В том же месяце он передал чиновнице 40 тысяч рублей.
В октябре она получила ещё 40 тысяч за аналогичные услуги. Контракт был заключен на обследование участка под девять фельдшерско-акушерских пунктов и амбулатории. Всего коммерсант получил за свои услуги 1,5 млн рублей.
«Используя служебное положение женщина растратила 1,36 млн рублей», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.
По совокупности преступлений экс-чиновнице назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4,5 года условно с испытательным сроком в четыре года и штрафом в размере 20 тысяч рублей. Вдобавок, Фемида лишила подсудимую права три года занимать руководящие посты. Плюсом в доход государства взыскана сумма взятки - 80 тысяч рублей.
«Уголовное дело рассмотрено в особом порядке в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимая признала свою вину и возместила причинённый ущерб», - подчеркнули в облсуде.
Приговор не вступил в законную силу.