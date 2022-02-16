Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области растет второй день подряд. Но дети стали заражаться в три раза меньше. Также медики фиксируют уменьшение числа вызовов врачей и

Заболеваемость коронавирусом во Владимирской области растет второй день подряд. Но дети стали заражаться в три раза меньше. Также медики фиксируют уменьшение числа вызовов врачей и обращений в “красные зоны” поликлиник. «Это признак близкого выхода на условное плато. Тревожным был момент возобновления работы школ в очном режиме – однако по детскому населению констатируем очень существенное снижение