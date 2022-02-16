Очередной коммунальный коллапс местного масштаба. Жители многоквартирного дома в посёлке Ставрово...

Очередной коммунальный коллапс местного масштаба. Жители многоквартирного дома в посёлке Ставрово требуют отремонтировать крышу, которая протекает уже несколько лет. Слово Александру Сыпченко.- Вот такие у меня лужи.Вот так жители верхних этажей многоквартирного дома № 7 по улице Комсомольской спасаются от протечек. Коммунальщики бездействуют, возмущаются люди. "Дожди" в квартирах с каждым годом всё сильнее.Андрей Леванов, житель дома №7 по ул. Комсомольской:- Возникла она и вследствие того, что нам произвели установку снегоудержателей и сливной этой системы новой, за которую мы заплатили миллион домовых денег, ну и второй момент, что неправильно обслуживалась.Вода течет по всей площади дома. Чердак уже превратился в настоящий ледник. А значит, весной вся эта грязь вновь пойдет в квартиры. Но затопит уже все этажи. Неоднократные обращения в управляющую компанию, с которой заключен договор еще 5 лет назад, ни к чему ни привели. Теперь выход один, уверены жители проблемного дома. Обращаться в прокуратуру.Елена Бутакова, житель дома №7 по ул. Комсомольской:- В этот раз у нас протопило все комнаты и текло прям навесные потолки все потекли, ламинат вздулся от этого.Алексей и Ирина Самойловы, жители дома №7 по ул. Комсомольской:- Честно говоря, слушаешь их, замечательно все как начинает, что-то касается дела, то либо телефон не работает, либо "извините, мы посмотрим".Директор ТСЖ "СТАВРОВО - №13" Андрей Фролов претензии считает необоснованными. Он неоднократно заявлял, что крыша нуждается в ремонте. Более того, уже есть примерная смета (около 50 тысяч) и перечень необходимых работ, как и срок проведения - лето 2022 года. Железо на крыше - не кровельное, а причина протечек - некачественные швы. Обильные снегопады не засыпали, а обнажили проблемы. По словам Андрея Фролова, не все жители адекватно оценили ситуацию.Андрей Фролов, Директор ТСЖ "СТАВРОВО- №13":- Она течет уже второй или третий год, да, мы подмазываем, промазываем эти швы, на самом деле, там просто нужно сдвигать все железо в 2 ребра и, соответственно, чтобы эта крыша не прогибалась таким железом.Решит ли проблему второй слой железа, покажет время. Сейчас жители проблемного дома намерены голосованием определить, кто же из местных управляющих компаний сможет починить многострадальную крышу раз и навсегда.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"