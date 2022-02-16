Владимирские полицейские установили подозреваемую в совершении дистанционного...

Владимирские полицейские установили подозреваемую в совершении дистанционного мошенничества.Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру совместно с коллегами из регионального УМВД задержана подозреваемая в совершении мошенничества в отношении жительницы областного центра.Потерпевшая обратилась в полицию в октябре прошлого года. Женщина сообщила, что в популярной социальной сети нашла объявление о продаже волос. Заявительница связалась с продавцом, в качестве оплаты перевела более 16 000 рублей на указанную банковскую карту. Однако заказанный товар она так и не получила, а продавец перестала выходить на связь.Сотрудники полиции установили, что злоумышленница находится за пределами 33 региона. При содействии коллег из Саратовской области владимирские полицейские установили местонахождение и задержали подозреваемую, 25-летнюю жительницу Саратова.В содеянном девушка созналась, пояснив, что товара у неё не было и она изначально планировала только получить деньги. Денежные средства злоумышленница вернула потерпевшей в полном объеме.Возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.