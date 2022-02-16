ЦЗН намерен взыскать с мужчины 100 тысяч рублей.

В Муроме рассматривается дело о взыскании с жителя пособия по безработице, которое он получил незаконным путём. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского областного суда.Центр занятости населения подал в суд на мужчину, который обманным путём получил 100 тысяч рублей.Как уточнили в Муромском городском суде, в феврале 2020 года ответчик обратился на «биржу труда». Его поставили на учёт и признали безработным. Муромлянин указал, что какого-либо дохода нигде не получает, а в случае трудоустройства обязался уведомить об этом ЦЗН. С февраля по август ему перечислялось пособие. От коллег из ПФР Центру занятости стало известно, что в марте их клиент работал по договору.Теперь ведомство намерено отсудить выплаченные деньги.По делу назначена подготовка к разбирательству.