Арбитражный суд области занял сторону горадминистрации в споре о поставке троллейбусов. Во Владимире завершился судебный процесс по иску вологодской компании Транс-Альфа к мэрии

Арбитражный суд области занял сторону горадминистрации в споре о поставке троллейбусов. Во Владимире завершился судебный процесс по иску вологодской компании Транс-Альфа к мэрии областного центра. Напомним, компания-поставщик из Вологды в прошлом году выиграла торги на поставку пяти новых единиц электротранспорта. Во Владимир троллейбусы так и не поставили. В результате городские чиновники в одностороннем порядке расторгли