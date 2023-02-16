На главу администрации Киржача заведено уголовное дело. Об этом сообщают правоохранители. Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ совместно с с областной

На главу администрации Киржача заведено уголовное дело. Об этом сообщают правоохранители. Противоправную деятельность выявили сотрудники регионального УФСБ совместно с с областной прокуратурой и УМВД области. Надежду Скороспелову подозревают в превышении должностных полномочий. Напомним, она возглавила горадминистрацию в 2014 году по результатам досрочных выборов. Представительница партии власти смогла набрать почти 60 процентов голосов избирателей. К слову,