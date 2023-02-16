КЭМЗ провел конференцию для инженеров предприятий Госкорпорации «Ростех». Ковровский...

КЭМЗ провел конференцию для инженеров предприятий Госкорпорации «Ростех».Ковровский электромеханический завод, который входит в холдинг «Высокоточные комплексы», принял инженеров предприятий Госкорпорации «Ростех». На конференции «Металлообработка. Курс на импортозамещение» отечественные промышленники обменялись опытом работы на станках с отечественным числовым программным управлением.Алексей Спиричев – инженер по обучению и освоению оборудования Ковровского электромеханического завода, входящего в в холдинг "Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». Учит работать на отечественном оборудовании, которое управляется при помощи компьютера.Алексей Спиричев, инженер по наладке оборудования и обучения персонала АО "КЭМЗ" (Госкорпорация Ростех):- Налаживать детали, привязывать их, налаживать инструмент. Учим читать программы. Ну и немного учим 3D моделированию для того, чтобы человек понимал вообще что он делает. Учим читать чертежи, учим собирать инструмент также, потому что это очень важно. И учим его измерять - для того, чтобы программа поехала по тем точкам, которые нам нужны и не врезалась в саму деталь.Токарные и фрезерные станки с ЧПУ выпускают здесь же – на ковровском предприятии. Программное обеспечение тоже российское. Оборудование, заявляют сотрудники завода, не уступает зарубежным аналогам.Артём Саватеев, заместитель исполнительного директора по производству специальной продукции АО "КЭМЗ" (Госкорпорация Ростех):- Тот софт, о котором сегодня речь пойдёт на конференции, он разработан таким образом, что он более понятен, более понятен в обучении, более понятен в освоении.Отказ от импортного программного обеспечения и перевод промышленного оборудования на российский софт - важное звено в достижении технологического суверенитета. Ковровское предприятие одно из первых в стране активно работает в этом направлении.Сергей Желобанов, руководитель группы обучения и освоения оборудования АО "КЭМЗ" (Госкорпорация Ростех):- Мы хотели поделиться тем примером, а как мы переходим, какие проблемы могут возникнуть, что мы сделали для этого. Ну и показать наше решение по сути. Сам софт - его нужно ценить, попробовать. Я думаю, проблем никаких здесь не будет. Просто надо показать людям как это делать лучше.Опыт ковровских коллег перенимают специалисты предприятий Госкорпорации «Ростех» из разных уголков страны.Владислав Черненко, ведущий инженер-технолог АО "Технодинамика" (Госкорпорация Ростех):- Я был на многих предприятиях, конечно. Но система подготовки кадров, система подготовки участников различных конкурсов у вас на высшем уровне./// Система подготовки кадров, структура вашего предприятия в плане подготовки наладчиков, операторов мне очень интересна. И я знаю, что мне есть чему поучиться у вас.Отечественное программное обеспечение решает весь спектр задач, которые выполняются на станках. Чтобы обучить работе на таком оборудовании нужно 4 месяца и меньше двух недель - на переподготовку с иностранного сОфта. Будущее российских промышленных предприятий - полный переход на отечественные станки, управляемые российскими программами.Максим Калашников, Илья Хлудов. Вести-Владимир.