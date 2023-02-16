Памятник белокаменного зодчества всемирного наследия ЮНЕСКО должны восстановить до конца 2025 года.

Минкульт РФ выделил на реставрацию Золотых ворот 147 млн рублей. Аукцион по определению подрядчика состоится 10 марта. Заявки принимаются до 6 марта. Памятник белокаменного зодчества всемирного наследия ЮНЕСКО должны отремонтировать к концу 2025 года.В плохом состоянии находятся цоколь, стены, лестницы, двери и окна. Нарушена целостность кладки, имеются зазоры в швах и трещины в стенах, местами осыпалась штукатурка, заметны коррозия и различные повреждения на лестницах и в оконных проёмах, видны следы протечек. На время проведения работ подрядчик должен обеспечить видеонаблюдение за объектом культурного наследия.Напомним, что научно-проектная документация разработана ООО НПФ «Тектоника».