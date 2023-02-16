Инфекционный госпиталь, который строят на территории ОКБ в Загородном, вероятно, будет состоять из двух корпусов. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов рассказал, что

Инфекционный госпиталь, который строят на территории ОКБ в Загородном, вероятно, будет состоять из двух корпусов. Министр здравоохранения Владимирской области Артем Осипов рассказал, что во втором корпусе планируют разместить вспомогательные подразделения инфекционного профиля, в том числе специальную лабораторию для исследований. В Совет Федерации региональные чиновники обратились с просьбой о выделении 1,6 миллиарда рублей. Артем Осипов, министр