Власти объясняют решение двумя преимуществами: повышением доступности столичных докторов, которые будут лечить местных больных, а также наличием у москвичей более мощной инфраструктуры.

Больница, расположенная в посёлке Вольгинский», перейдёт из состава МЦ «Решма» на баланс ФМБА Московской области. Об этом рассказал министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов.Власти объясняют решение двумя преимуществами: повышением доступности столичных докторов, которые будут лечить местных больных, а также наличием у москвичей более мощной инфраструктуры.«Пока клиника комплектуется узкими специалистами, мы организуем выездную работу врачей ОКБ и ОДКБ. За льготными лекарствами жители посёлка будут ездить ближе, не в Петушки, а в Покров», - подчеркнул госслужащий.Местная «скорая», попытка ликвидации которой обернулась , будет оказывать медпомощь исключительно в Вольгинском. Ранее медики выезжали на ЧП на трассе М7 или на вызовы в Покров. Пока медучреждение в Вольгинском не получит лицензию на оказание экстренной помощи бригада фельдшеров будет трудоустроена в Петушинской ЦРБ.Артём Осипов добавил, что в будущем объёмы медицинского обслуживания Петушинского района московскими докторами могут быть расширены. Переговоры с Подмосковьем и их ФОМС уже ведутся, но конкретных решений пока не принято.