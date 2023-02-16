Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщил, что из-за ремонтных работ на теплосетях 17 февраля будет ограничено теплоснабжение в некоторых домах на улице Балакирева и Лакина. Без отопления

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщил, что из-за ремонтных работ на теплосетях 17 февраля будет ограничено теплоснабжение в некоторых домах на улице Балакирева и Лакина. Без отопления останутся жители следующих домов: ул. Балакирева, д. 41-а, 43-д, 57-а, ул. Лакина, д. 167-а, 171, 171-б. Ремонтные работы пройдут с 9.00 до 20.00. «Владимирский филиал ПАО «Т Плюс»