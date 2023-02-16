На главу города Киржач Владимирской области заведено уголовное дело по коррупционной статье. Главу...

На главу города Киржач Владимирской области заведено уголовное дело по коррупционной статье.Главу города Киржач Скороспелову Надежду Владимировну обвиняют в коррупции.УФСБ России по Владимирской области, во взаимодействии с прокуратурой и УМВД России по Владимирской области выявлена противоправная деятельность главы администрации г. Киржач. Ее считают причастной к использованию из корыстной заинтересованности своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшему существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.По версии следствия, в период с августа 2018 г. по январь 2019 г. Скороспелова Н.В., являясь главой администрации города Киржач, заключила в интересах третьих лиц четыре незаконных соглашения о перераспределении земельного участка, увеличив его за счет земель г. Киржача и лесного фонда Киржачского района. Таким же образом незаконно выросли площади еще 8 земельных участков.В результате, ущерб бюджету составил не менее 8,5 млн. рублей. В отношении Скороспеловой Н.В. возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Фото: gorodkirzhach.ru