Ущерб составил 8,5 млн рублей.

На главу Киржача завели уголовное дело из-за незаконного распределения земель. Ущерб составил 8,5 млн рублей.ФСБ и прокуратура выяснили, что в собственности местной жительницы находился участок площадью 1000 квадратных метров. С 2015 по 2019 год глава администрации подписала с женщиной шесть соглашений. В результате под видом перераспределения территории хозяйка увеличила площадь земель до 3200 «квадратов». Она получила участки лесного фонда ещё и на льготных условиях, всего за 15% от кадарстровой цены.По результатам проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.