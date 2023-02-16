17 февраля 2023 года проходит народный праздник Никола Студёный и церковный день памяти Николая...

17 февраля 2023 года проходит народный праздник Никола Студёный и церковный день памяти Николая исповедника. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Господа дар исцеления, который не иссяк даже после его кончины.Что можно делать в день памяти Николая исповедника?1. В старину в этот день ухаживали за скотиной, читали для них охранные молитвы, вешали в курятнике и хлеву амулеты и обереги для животных, чтобы дикий зверь не напал.2. Женщинам стоит уделить внимание работе по дому, то есть уборке, стирке, готовке, уходу за домашними животными и скотиной.3. Сегодня нужно проверить инвентарь и заготовки посевного материала.Что нельзя делать в день памяти Николая исповедника?1. В день Николы Студеного основное, что нельзя делать - это ходить в лес.2. В этот день нельзя стричься, обрезать ногти, ходить в баню — плохая примета.3. Нельзя ходить в баню — в такой день будет разозлён присутствием людей банник, который может ошпарить или устроить другие неприятные проказы.4. Запрещено бездельничать и много веселиться. Лучше отдать все свободное время работе.Народные приметы на 17 февраля 2023 годаДлинные ветки ели сгибаются к земле — будет метель.Лиственный лес будто бы почернел — к оттепели.Туман стелется низко по земле — будет оттепель, возможен снегопад.Туман держится достаточно высоко — погода улучшится.Побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз — к потеплению.Гром — к сильному ветру.Фото pxfuel.com