17 февраля 2023 года проходит народный праздник Никола Студёный и церковный день памяти Николая...
17 февраля 2023 года проходит народный праздник Никола Студёный и церковный день памяти Николая исповедника. За свою исповедническую и подвижническую жизнь Николай получил от Господа дар исцеления, который не иссяк даже после его кончины.
Что можно делать в день памяти Николая исповедника?
1. В старину в этот день ухаживали за скотиной, читали для них охранные молитвы, вешали в курятнике и хлеву амулеты и обереги для животных, чтобы дикий зверь не напал.
2. Женщинам стоит уделить внимание работе по дому, то есть уборке, стирке, готовке, уходу за домашними животными и скотиной.
3. Сегодня нужно проверить инвентарь и заготовки посевного материала.
Что нельзя делать в день памяти Николая исповедника?
1. В день Николы Студеного основное, что нельзя делать - это ходить в лес.
2. В этот день нельзя стричься, обрезать ногти, ходить в баню — плохая примета.
3. Нельзя ходить в баню — в такой день будет разозлён присутствием людей банник, который может ошпарить или устроить другие неприятные проказы.
4. Запрещено бездельничать и много веселиться. Лучше отдать все свободное время работе.
Народные приметы на 17 февраля 2023 года
Длинные ветки ели сгибаются к земле — будет метель.
Лиственный лес будто бы почернел — к оттепели.
Туман стелется низко по земле — будет оттепель, возможен снегопад.
Туман держится достаточно высоко — погода улучшится.
Побеги ледяных узоров на стекле опускаются вниз — к потеплению.
Гром — к сильному ветру.
Фото pxfuel.com