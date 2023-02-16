На Руси 16 февраля начинали готовиться к весне.

На Руси 16 февраля начинали готовиться к весне.ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА16 февраля отмечается праздник с двумя подтекстами. Починки означают как день почтения святых, потому что православные вспоминают Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, так и почин крестьян, то есть начало подготовки к весне. На Руси религиозные и народные основы слились воедино.Христиане чтят память Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы сразу после Сретения Господне. Святые являются непосредственными участниками библейских событий, связанных с принесением Иисуса Христа в Храм.По народному же календаря 16 февраля начиналась подготовка к предстоящим полевым работам. Для крестьян было очень важно выполнить за день как можно больше работ.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 16 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДАВ светлый православный праздник нельзя было надевать черные наряды. Запрещалось брать и просить денег в долг. Бранные слова, ссоры и сплетни тоже были под запретом, иначе домовой рассердится. 16 февраля не рекомендовалось лениться и игнорировать домашние заботы. Считалось, что лентяи могут привлечь нечисть в дом.ТРАДИЦИИ И ПРИмЕТЫТрадиционно на Починки мужчины отправлялись приводить в порядок постройки во дворе и чинить инвентарь. Женщины оставались в избах и занимались домашними заботами. Было принято 16 февраля готовить кашу для родных и оставлять тарелочку для домового, потому что именно он сегодня будет проверять порядок в доме.Если семья имела новорожденного ребенка, то родителям следовала отправиться в церковь и помолиться за здоровье малыша. Кроме того, наши предки в народный праздник определяли погоду на лето. Если много снега выпало, значит будут обильные дожди.