Даже трудолюбивые люди сталкиваются с ленью. При этом существуют эффективные методы, которые помогают бороться с таким состоянием. Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, ..

Даже трудолюбивые люди сталкиваются с ленью. При этом существуют эффективные методы, которые помогают бороться с таким состоянием.Эксперт в сфере управления Виктория Шухат рассказала, что делать, если вы столкнулись с ленью. По словам специалиста, есть пять вещей, которые мотивируют людей к действию: деньги, социальные связи, удовольствие от процесса, достижение результата, идейные принципы. Шухат рекомендует выбрать наиболее подходящую, передает .