Муж певицы Валерии уже готовится.

Муж певицы Валерии уже готовится.Продюсер и мужпевицы Валерии, а теперь и телеведущий Иосиф Пригожин взволновал поклонниковновостью. По его словам, Валерия совсем не держится за сцену и в любой моментготова ее оставить. Скучать дома она не планирует — у звезды много увлечений ибольшая семья.Поклонникизадались вопросом, неужели она поставила крест на своей карьере. Однако, Пригожинуверят, причина кроется в желании звезда реализовываться в разных направлениях.Муж певицы Валерии рассказал, как ей нравится читать книги и играть с внучкойСелин.Иосиф Пригожин ипевица Валерия в браке почти 20 лет. Они поженились в 2004 году и с тех пор не расставались. Для звездной блондинки это уже третий брак. И хотя чувства супругов продолжаютоставаться теплыми, некоторые праздники уже теряют свою яркость. Так, 14 февраляженщина осталась без цветов и подарков. Но и на это у продюсера нашелся ответ."Мы сейчасболеем и из дома не выходим… Готовимся к основному празднику — юбилеюВалерии", — рассказал Пригожин.До праздникаосталось совсем недолго — 17 апреля певице Валерии исполнится 55 лет. Разбитаяболезнью Валерия пока делится афишами скорых проектов. Поклонники ждут, чтоскоро звезда поделится планами и на предстоящий праздник.