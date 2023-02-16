Наталья Подольская отреагировала на слухи.

Наталья Подольская отреагировала на слухи.Недавно публика заметила изменения в фигуре 40-летней Натальи Подольской. Певица, которая еще в прошлом году поражала своей стройностью, прибавила в весе. Живот знаменитости округлился. Все это натолкнуло поклонников на мысли о третьей беременности артистки.Слухи об интересном положении Подольской подогрел ее супруг Владимир Пресняков. Недавно 54-летний музыкант признался, что был бы рад появлению на свет еще одного ребенка. Наталье пришлось комментировать сплетни. Она разместила в популярной соцсети кадры, которые ставят точку в интересующем фанатов вопросе.Подольская, надев спортивные топ и легинсы, отправилась в тренажерный зал и там сняла видео во время упражнений. Актриса, обнажившая живот, дала понять, что она прибавила в весе из-за еды. "Отработка вкусных выходных, после которых вся пресса поздравляет с третьей беременностью", – написала знаменитость.Напомним, Наталья Подольская родила от Владимира Преснякова двоих детей. Первый ребенок появился на свет в 2015 году, а второй – в 2020-м. Фотографии своих сыновей Артемия и Ивана знаменитые супруги периодически показывают поклонникам в социальных сетях.