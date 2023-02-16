14 февраля дошло и до семьи Эммануила Виторгана.
14 февраля дошло и до семьи Эммануила Виторгана.
83-летний актер
Эммануил Виторган уже больше 20 лет счастлив в браке со своей третьей женой
Ириной. Отношения будущих супругов завязались после смерти второй жены актера
Аллы Балтер. Женщина поддерживала друга и коллегу, а позже стало ясно — между
ними есть что-то большее.
В 2003 году
Эммануил Виторган женился на Ирине вопреки мнению своего сына Максима. Молодой
человек был против отношений. Отец и сын долго не могли найти общий язык, но
все-таки помирились спустя время.
В честь 14
февраля престарелый муж поздравил свою жену в социальных сетях. Да еще как —
выставил интимную фотографию на всеобщее обозрение. Виторган схватил Ирину за
лицо и страстно прижал к себе. Поклонники не ожидали такой страсти.
"Будьте
счастливы", "Вот это любовь", — написали одни. "Омерзительное
фото", "Пора и возраст помнить", — возмутились другие.
Но, кажется, паре
Виторганов все равно на чужое мнение. Напомним, что в 2018 и 2019 году супруги стали
родителями. Вопреки возрасту, общественному мнению и обстоятельствам на свет
появились маленькие Этель и Клара Виторган. Жена Эммануила признается, что всегда
мечтала стать мамой, и вот судьба подарила ей такую возможность.