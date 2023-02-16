14 февраля дошло и до семьи Эммануила Виторгана.

14 февраля дошло и до семьи Эммануила Виторгана.83-летний актерЭммануил Виторган уже больше 20 лет счастлив в браке со своей третьей женойИриной. Отношения будущих супругов завязались после смерти второй жены актераАллы Балтер. Женщина поддерживала друга и коллегу, а позже стало ясно — междуними есть что-то большее.В 2003 годуЭммануил Виторган женился на Ирине вопреки мнению своего сына Максима. Молодойчеловек был против отношений. Отец и сын долго не могли найти общий язык, новсе-таки помирились спустя время.В честь 14февраля престарелый муж поздравил свою жену в социальных сетях. Да еще как —выставил интимную фотографию на всеобщее обозрение. Виторган схватил Ирину залицо и страстно прижал к себе. Поклонники не ожидали такой страсти."Будьтесчастливы", "Вот это любовь", — написали одни. "Омерзительноефото", "Пора и возраст помнить", — возмутились другие.Но, кажется, пареВиторганов все равно на чужое мнение. Напомним, что в 2018 и 2019 году супруги сталиродителями. Вопреки возрасту, общественному мнению и обстоятельствам на светпоявились маленькие Этель и Клара Виторган. Жена Эммануила признается, что всегдамечтала стать мамой, и вот судьба подарила ей такую возможность.