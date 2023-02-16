Барбару Брыльску из Иронии судьбы поставили на место.

Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" поставили на место.Некогдапопулярная актриса из Польши и звезда "Иронии судьбы" БарбараБрыльска заявила, что российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,совершенно нищие и непригодные для жизни. Плюнувшая в народ, живущий в российскихгородах, актриса якобы боится выходить из самолета, оказываясь в провинции. Насвои громкие слова она получила не менее громкий ответ.Шоумен СергейСоседов заявил, что поездки Барбары Брыльски по России после успеха "Ирониисудьбы" — это не отдых и не каникулы, а рабочие поездки. За это актрисеплатили деньги, а зрители ждали встречи. Именно они подарили Брыльской славу иуспех.Сами россиянепонимают, что уровень жизни разнится от города к городу, но почему-то не боятсявыходить из самолетов. Кроме этого, шоумен напоминает, что российские небольшиегорода очень чистые и ухоженные. А вот Краков, по мнению Соседова, далек отэтого статуса."Она наколенях должна стоять во всех городах, в которых она бывает — вышла с трапасамолета и тут же встала на колени", — негодует шоумен в разговоре с .Напомним, что"Ирония судьбы" вышла на телеэкраны в 1976 году. Полька БарбараБрыльска сыграла главную роль — Надю, чем и завоевала популярность и любовьроссиян.