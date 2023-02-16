Барбару Брыльску из Иронии судьбы поставили на место.
Барбару Брыльску из "Иронии судьбы" поставили на место.
Некогда
популярная актриса из Польши и звезда "Иронии судьбы" Барбара
Брыльска заявила, что российские города, кроме Москвы и Санкт-Петербурга,
совершенно нищие и непригодные для жизни. Плюнувшая в народ, живущий в российских
городах, актриса якобы боится выходить из самолета, оказываясь в провинции. На
свои громкие слова она получила не менее громкий ответ.
Шоумен Сергей
Соседов заявил, что поездки Барбары Брыльски по России после успеха "Иронии
судьбы" — это не отдых и не каникулы, а рабочие поездки. За это актрисе
платили деньги, а зрители ждали встречи. Именно они подарили Брыльской славу и
успех.
Сами россияне
понимают, что уровень жизни разнится от города к городу, но почему-то не боятся
выходить из самолетов. Кроме этого, шоумен напоминает, что российские небольшие
города очень чистые и ухоженные. А вот Краков, по мнению Соседова, далек от
этого статуса.
"Она на
коленях должна стоять во всех городах, в которых она бывает — вышла с трапа
самолета и тут же встала на колени", — негодует шоумен в разговоре с .
Напомним, что
"Ирония судьбы" вышла на телеэкраны в 1976 году. Полька Барбара
Брыльска сыграла главную роль — Надю, чем и завоевала популярность и любовь
россиян.